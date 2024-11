‘Fragile – La storia di Nicolò Fagioli’ il documentario approda su Prime Video

Leggi su Sportface.it

Dopo essere stato presentato all’81esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia,– Ladiin esclusiva suin Italia e in tutti i territori in lingua inglese, portoghese e spagnola. Ilsarà disponibile sulla piattaforma a partire dal prossimo 26 novembre. Lo comunica la Juventus in una nota. “L’ultima produzione originale dello Juventus Creator Lab racconta il periodo intercorso tra la squalifica e il ritorno in campo del centrocampista. Unadal carattere universale, quella di un ragazzo che realizza il suo sogno, inciampa e intraprende un percorso per rialzarsi. Le scommesse, la squalifica, la gogna mediatica sono gli aspetti più noti di unache meritava di essere raccontata in modo più approfondito, senza scivolare in facili sensazionalismi o giudizi superficiali – spiega il club bianconero – Dietro ai grandi campioni si celano personalità complesse, articolate, a volte difficili.