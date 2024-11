Messinatoday.it - Flashdance, sagre e sapori d'autunno: cosa fare nel weekend

Leggi su Messinatoday.it

Sarà unricco di emozioni quello in arrivo con la guida agli eventi clou del fine settimana.Al Vittorio Emanuele protagonista un musical che farà ballare l'intera platea. Non mancheranno lee le kermesse gustose che puntano suiautunnali.Numerose le escursioni in città e in.