Lanazione.it - Firenze, mostra di sculture: dal chirurgo che salvò Garibaldi al dottore che curò il re

Leggi su Lanazione.it

, 14 novembre 2024 – Un viaggio nella storia dell'ospedale di Santa Maria Nuova (e di) attraverso i medici e chirurghi che vi hanno lavorato nei secoli passati e i Granduchi che lo hanno reso il punto di riferimento per la medicina nello Stato Toscano. Lo si può fare percorrendo la nuova Galleria dei busti del percorso museale dell'ospedale di Santa Maria Nuova, realizzata su iniziativa della Azienda Usl Toscana cen­tro e della Fondazione Santa Maria Nuova Ets in collaborazione con il Museo Galileo: nel cortile, detto della Samaritana da oggi sono esposti 12 busti in gesso e marmo di medici e dei Granduchi di Tosca­na, di proprietà della AUSL Toscana centro, provenienti dai depositi del museo fiorentino. La collezione di busti (8 medici, 4 Granduchi) è composta da modelli e/o copie per opere scultoree originali in marmo, realizzati in gesso in varie epoche, si ipotizza la deriva­zione o l’utilizzo di questi busti come modelli perin marmo.