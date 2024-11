Lapresse.it - Fine vita, Laura Santi ottiene il via libera per il suicidio assistito: è affetta da sclerosi multipla

, 50enne di Perugia,da una forma progressiva e avanzata di, è oradi scegliere: dopo due anni dalla sua richiesta per l’accesso al, due denunce, due diffide, un ricorso d’urgenza e un reclamo per ottenere una risposta da parte dell’azienda sanitaria umbra, è arrivata la relazione della commissione medica che attesta il possesso da parte didi tutti e quattro i requisiti previsti dalla sentenza della Corte Costituzionale sul caso Cappato\Dj Fabo che in Italia ha legalizzato il “”.Per individuare farmaco e modalità per procedere, dalla Direzione Sanitaria con una rappresentanza della Commissione medica, è stato richiesto un incontro che avverrà nelle prossime settimane. La relazione medica ha riconosciuto, dunque, cheè: 1) capace di autodeterminarsi; 2)da una patologia irreversibile; 3) che provoca sofferenze fisiche o psicologiche che reputa intollerabili; 4) dipendente da trattamenti di sostegnole.