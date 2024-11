Ilgiorno.it - Fiamme nel locale interrato: palazzo evacuato, nessun ferito

Leggi su Ilgiorno.it

Lesono divampate ieri mattina, verso le 9.30, da unche era chiuso da tempo in via Ernesto Breda 40, prima dell’imbocco del cavalcavia Buozzi. Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco di Milano, oltre al personale sanitario del 118. Per fortuna non ci sono stati feriti. Tuttavia, gli abitanti dello stabile sono stati fatti evacuare per precauzione e per consentire ai pompieri le operazioni di messa in sicurezza dell’area. Alcuni inquilini sono stati controllati e medicati sul posto dal personale del 118 mao ha riportato gravi conseguenze né intossicazioni. Le squadre dei soccorritori hanno spento il rogo e hanno bonificato l’area. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, l’ipotesi: un cortocircuito.