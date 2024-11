Romatoday.it - Ferrovia Roma Nord, finalmente i lavori sugli impianti sonori da un milione di euro

Leggi su Romatoday.it

gli utenti dellapotranno ricevere comunicazioni in tempo reale sul servizio offerto. Un qualcosa di scontato, solitamente, ma non per chi viaggia da Porta San Paolo fino a Montebello per proseguire fino a Viterbo. Entro maggio 2025 tutte le stazioni del tratto.