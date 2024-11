Fatture false per 13 miliardi di euro | maxi operazione in Italia e all’estero

Sbircialanotizia.it - Fatture false per 1,3 miliardi di euro: maxi operazione in Italia e all’estero

Leggi su Sbircialanotizia.it

evasione Iva nel settore dei prodotti informatici, 43 arresti e sequestri per 520 milioni diUn'associazione per delinquere finalizzata alle frodi fiscali e al riciclaggio, aggravata dal metodo mafioso, è stata smantellata in un'che ha coinvolto gli uffici della procurapea (Eppo) di Milano e Palermo. Complessivamente sono state eseguite, su richiesta .