Ternitoday.it - “Ero un’attivista del Pd, ma Alternativa popolare rompe gli schemi: ora lavoriamo per esportare il modello Terni in Umbria”

Leggi su Ternitoday.it

Da attivista del Partito democratico a candidata di. “Per me la politica è sempre stato un impegno civico importante. Non conoscevo Stefano Bandecchi, ma sono rimasta affascinata dalla sua energia, dal suo scendere in mezzo alla gente”. Tra i candidati di Ap in vista delle.