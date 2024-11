Sbircialanotizia.it - Entro 2030 vacante quasi 1 posto di lavoro su 5 che richiede competenze green

Leggi su Sbircialanotizia.it

A causa della carenza di candidati qualificati In occasione della Cop29, in corso a Baku, LinkedIn, network professionale al mondo con oltre un miliardo di utenti, ha rilasciato i nuovi dati del suoskills report 2024, mettendo in evidenza una sfida cruciale per i paesi che partecipano alla conferenza. Mentre i leader mondiali si .