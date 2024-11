Ecodibergamo.it - Entra in un recinto per recuperare i cani, incornato da una mucca a Trescore

FERITO ALL’ADDOME. L’uomo, soccorso in elicottero, non è in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri forestali per gli accertamenti. L’animale forse ha reagito così per difendere i suoi vitelli.