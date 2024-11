Movieplayer.it - Endless Love, anticipazioni stasera 14 novembre: Vildan spara a Zeynep, la sua vendetta culmina in tragedia

in prima serata a partire dalle 21:40 circa va in onda un nuovo appuntamento con la soap turca: ecco la trama degli episodi inediti, la soap va in onda il giovedì in prima serata e il sabato alle 14:45. Questa sera giovedì 14in prima serata, su Canale 5, alle 21:40 circa, vanno in onda le nuove puntate inedite di, la serie turca incentrata su Kemal e Nihan, protagonisti di un'impossibile storia d'amore. La dizi è stata premiata con l'International Emmy Award e può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. Riassunto dell'episodio precedente Nihan scopre cheè responsabile della morte di suo fratello Ozan e si allontana da Kemal, accusandolo di averle nascosto la verità dopo aver visto un video compromettente. Durante un confronto, Kemal nega di essere coinvolto nell'omicidio .