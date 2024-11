Firenzetoday.it - Empoli "Città del Natale", torna il trenino: ecco tutte le modifiche alla viabilità

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayilturistico che attraverserà le vie del centro cittadino diper far ammirare al meglio le decorazioni e gli allestimenti delle festività. Il servizio sarà in vigore per tutto il periodo didel