Torinotoday.it - Emergenza Juventus in difesa: anche Cabal ko, rottura del legamento crociato anteriore e stagione finita

Leggi su Torinotoday.it

"maledetta" dal punto di vista degli infortuni per la. Dopo Bremer,per Juanlatermina in netto anticipo.Il difensore colombiano si era infortunato in allenamento proprio con la sua Nazionale. Tornato a Torino, stamane, giovedì 14 novembre 2024, si è.