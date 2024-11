Abruzzo24ore.tv - Emergenza caldaia: bambini trasferiti in altre scuole per sei giorni

Chieti - Lezioni sospese e alunnia causa di un guasto alla, decisione necessaria per garantire il benessere deidurante i lavori. A seguito della rottura della, le attività didattiche presso la scuola dell’Infanzia e Primaria del Comprensivo 2 di Madonna del Freddo a Chieti sono state sospese fino al 19 novembre incluso. L’ordinanza è stata emessa dal sindaco Diego Ferrara, che ha disposto il trasferimento temporaneo delle 11 classi coinvolte – 6 della primaria e 5 dell’infanzia – nei plessi di Porta Sant'Anna e Tricalle per consentire la sostituzione dell’impianto. «Si tratta di un provvedimento necessario – ha spiegato il sindaco Ferrara – considerato anche il calo delle temperature di questi. Non possiamo permettere che irimangano in ambienti freddi, pertanto trasferiremo le classi negli altri plessi fino alla conclusione dei lavori».