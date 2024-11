Elon Musk alla guida del Doge innovazione o gigantesco conflitto di interessi?

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) –‘uber alles’. Incassata la nomina di Donald Trumpdel dipartimento per l’Efficienza governativa e, poche ore più tardi, il rimbrotto del presidente Mattarella per le sue entrate a gamba tesa contro la magistratura italiana, il ceo di Tesla e di X è senza dubbio l’uomo del momento. Anzi “il cittadino privato più potente d’America”, lo ha definito il New York Times, che non più di alcune settimane fa denunciava il “d’interesse” dell’imprenditore di origine sudafricana, mai come in questa fase (di transizione) al centro della scena politica statunitense e non solo. Trump e– che fino a poco tempo fa erano essenzialmente due estranei – vivono in perfetta simbiosi, anche troppo secondo una parte della stampa statunitense, che evidenzia come il patron di X sia “ovunque Trump volga lo sguardo”, dai campi da golf alle cene che il tycoon newyorkese organizza nel suo resort di Mar-a-Lago dal quale, a colpi di post e comunicati stampa, a ritmi serratissimi sta annunciando la sua nuova squadra di governo.