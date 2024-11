Forlitoday.it - Elezioni regionali, appello al voto della Cgil: "Per un metodo di governo partecipato"

Leggi su Forlitoday.it

Dallaunai cittadini "affinchè si rechino alle urne per esercitare il diritto diper una Regione solidale, inclusiva, per undi, avendo come punto di riferimento il patto per il lavoro e il clima". Argomenta la segretaria provinciale Maria Giorgini.