Eco Pack Conai 248 progetti premiati | montepremi di 600mila euro

Ben 248di ecodesign, presentati da 118 aziende che salgono sul podio dell’undicesima edizione di Eco, il Bandoper l’ecodesign. E, come ogni anno, cinque innovazioni di design circolare che ottengono i cinque super-premi per l’innovazione circolare, oltre a una menzione speciale. È la fotografia del palmarès di un’annata da record per il Bando che, per la prima volta, supera i 400 casi presentati (414) con un aumento dell’11% rispetto al 2023. “Una partecipazione che conferma la crescente attenzione delle aziende italiane verso un modello di produzione più sostenibile” commenta Simona Fontana, direttore generale. “Parliamo di 118 imprese che hanno saputo cogliere la sfida di ripensare i loro imballaggi riducendone l’impatto ambientale: un passo fondamentale non solo per le singole realtà produttive, ma per l’intera filiera e per il Paese, sempre più sensibile e vicino agli obiettivipei di economia circolare.