Sbircialanotizia.it - E.Romagna, Allaria Olivieri (Coldiretti): “Auspichiamo attenzione per settore che traina economia regionale”

Leggi su Sbircialanotizia.it

"Agricoltura non è soltanto produzione di prodotti ma è anche tutto l'indotto che riguarda la rete dei fornitori, dei servizi, dell'impiantistica" “un governoche comprenda chiaramente che avere un'agricoltura forte in regione è un asset strategico per il benessere di tutta la collettività e dell'”. Così Marco, direttore