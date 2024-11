Viterbotoday.it - È morta l'imprenditrice Daniela Morbidelli, aveva 56 anni: "Addio anima buona e gentile"

Bassano Romano in lutto per l'improvvisa e prematura morte di, conosciuta e amata in paese non solo come titolare dell'enoteca che portava il suo cognome ma anche per il suo caratteree generoso. A soli 56lascia un vuoto profondo tra coloro che l'hanno.