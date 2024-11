Cataniatoday.it - Donna incinta in difficoltà, i carabinieri la scortano fino in ospedale

Nella notte appena trascorsa, una pattuglia della radiomobile della compagniadi Gravina di Catania, già impegnata in un servizio di perlustrazione, è stata avvicinata da una coppia in evidente stato di panico in via Etnea, nel comune di San Giovanni La Punta. I due coniugi, in.