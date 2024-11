Sbircialanotizia.it - Do you speak English? In Italia non molto

Il 2024 segna una tappa piuttosto amara per l’nella classifica mondiale di conoscenza dell’inglese. Nell’indice stilato da EF Education First, l’si colloca al 46° posto su 116 paesi non anglofoni, un calo evidente rispetto alle posizioni degli anni precedenti. Questo piazzamento sottolinea una preoccupante tendenza negativa: nel 2023 il paese era al 35° .