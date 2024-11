Calciomercato.it - DIRETTA Nations League, Belgio-Italia 0-0: si parte! LIVE

Leggi su Calciomercato.it

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Re Baldovino’ tra i Diavoli Rossi di Tedesco e gli Azzurri di Spalletti in tempo realeL’è di scena a Bruxelles contro ilin una gara valida per la quinta e penultima giornata della fase a gironi di. Una sfida che può già chiudere il discorso qualificazione che saràdall’arbitro rumeno Petrescu.Spalletti e Tedesco, ct di(LaPresse) – Calciomercato.itDa un lato gli Azzurri di Luciano Spalletti, in testa al gruppo B e unica nazionale ancora imbattuta, hanno a disposizione due risultati su tre per strappare aritmeticamente il pass per i quarti di finale. A Donnarumma e compagni, infatti, basta anche un pareggio per essere certi almeno del secondo posto, mentre con un successo ed una contemporanea sconfitta della Francia contro Israele, anche la prima posizione diventerebbe matematica.