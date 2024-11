Inter-news.it - Dimarco continua il tour de force! Neanche Spalletti lo risparmia

Federicoil suo personalissimodeanche con la maglia dell’Italia. L’esterno dell’Inter non riposa proprio più, due problemi per Simone Inzaghi. PARTITE – Federicoè uno dei giocatori da tenere maggiormente d’occhio in questa sosta per le nazionali. L’esterno sarà in campo in Belgio-Italia e Lucianonon vuole affatto privarsene. Giocherà dal primo minuto e i precedenti non ispirano particolare fiducia. Nelle quattro partite di UEFA Nations Leagueè sempre stato titolare ed è rimasto sul rettangolo di gioco almeno 70 minuti. Nasce perciò un problema per Simone Inzaghi che ha un precedente., minutaggio folle tra Inter e ItaliaDATI –in questa stagione ha dovuto aumentare i ritmi a dismisura. L’esterno è stato uno dei migliori dell’inizio nerazzurro, ma avrebbe bisogno urgente di riposo.