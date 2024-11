Corrieretoscano.it - Dieci sindaci si schierano per lo stop alla ricerca di un nuovo socio privato per Publiacqua

Leggi su Corrieretoscano.it

SESTO FIORENTINO – “Si provveda a convocare la Conferenza territoriale per discutere la ripubblicizzazione dell’acqua insieme ai Comuni e si sospenda l’attività di individuazione deldi“. Lo chiedono idi Sesto Fiorentino, Calenzano, Campi Bisenzio, Carmignano, Borgo San Lorenzo, Cantagallo, Castelfranco Piandiscò, Rufina, Vaiano e Vicchio nella lettera inviata il 14 novembre al Comune di Firenze cui compete la presidenza della Conferenza Territoriale 3.“Sono trascorsi ormai molti mesi ddecisione di avviare ladi unper, una scelta non condivisa da tutti i comuni e che suscita perplessità sempre maggiori – osservano i– La scorsa primavera sono state rinnovate molte amministrazioni comunali e in molti casi la ripubblicizzazione dell’acqua è stato uno dei capisaldi dei programmi elettorali scelti dai cittadini.