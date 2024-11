Unlimitednews.it - Diabete, D’Avino “Legge 130 per lo screening modello virtuoso”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – “Noi come pediatri di famiglia abbiamo come mission la prevenzione e, quando si parla di malattie croniche, abbiamo visto nella130 unche può essere esportato”. Così Antonio, presidente della Federazione Italiana Medici Pediatri, a margine di un convegno alla Camera in occasione della Giornata mondiale del.xb1/sat/gtrUnlimited News - Notizie dal mondo