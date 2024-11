Monzatoday.it - Dalla Regione oltre 160 mila euro per i vigili del fuoco brianzoli

Leggi su Monzatoday.it

DaLombardia arrivano160per sostenere l'operato deidelvolontari che operano in Brianza. Il contributo servirà in particolare a finanziare l'acquisto di nuovi mezzi e strumentazioni tecniche necessarie per migliorare l’operatività dei distaccamenti che.