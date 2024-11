Agi.it - Dal Cnr un nuovo metodo per il controllo della glicemia nei diabetici

AGI - Ricercatori dell'Istituto di analisi dei sistemi ed informatica 'A. Ruberti' del Consiglio nazionale delle ricerche di Roma (Cnr-Iasi), in collaborazione con l'Università campus bio-medico di Roma, hanno sviluppato unapproccio alla regolazionenei pazienti con diabete di tipo 1, basato su strategie di "ottimo impulsivo", progettato specificamente per la gestione tramite iniezioni multiple giornaliere (Mdi). Come è noto, il diabete di tipo 1 è una malattia cronica caratterizzata da livelli elevati e persistenti di glucosio nel sangue, causati da una assenza di produzione dell'ormone insulina, che pertanto deve essere somministrata esternamente e con frequenza regolare, aprendo la strada all'adozione di tecniche avanzate diautomatico. Il 'ottimo impulsivo' è una tecnica innovativa diche ha l'obiettivo di determinare la dose ottimale di insulina da iniettare in base a misure periodiche di, a una stima del livello di insulina nel sangue e alle abitudini alimentari del paziente.