Bresciatoday.it - Da Orzinuovi alla Serie A di volley: l’emozionante esordio di Camilla Riccardi

Leggi su Bresciatoday.it

Un mercoledì da leoni, anzi.da leonessa., giovane pvolista originaria di, non dimenticherà facilmente la serata di ieri, quella che sarà per sempre legata al suoassoluto nellaA2 difemminile. La giocatrice classe 2000 è infatti scesa per la.