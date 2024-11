Modenatoday.it - Cyberbullismo, la Polizia postale incontra gli allievi dello Ial di Modena

Postare o condividere foto e video significa perderne il controllo per sempre. Nella migliore delle ipotesi si corre il rischio di rovinare la propria reputazione, nella peggiore di commettere un reato. Per questo Internet e social vanno usati in modo consapevole.Lo ha detto Marco Ferrari.