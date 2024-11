Ilfattoquotidiano.it - Csm, ok in Commissione alla delibera in difesa del giudice Gattuso: “Attacchi ledono prestigio e indipendenza”. Il laico di Forza Italia si sfila

La Primadel Consiglio superiore della magistratura, competente sulle richieste di tutela dell’e deldelle toghe, ha approvato una risoluzione indi Marco, il presidente del collegio di giudici di Bologna che ha rinviatoCorte di giustizia europea il decreto del governo sui Paesi sicuri, sospendendone l’applicazione per dubbia compatibilità col diritto comunitario. Per questa decisione i magistrati bolognesi avevano ricevuto violente critiche da esponenti di maggioranza, e, in particolare, era stato “profilato” da un articolo del quotidiano La Verità in cui si raccontava del figlio avuto insieme al suo compagno, nato in California da gestazione per altri. In risposta a questa offensiva politico-mediatica, tutti i componenti togati del Csm e i laici in quota centrosinistra avevano chiesto l’apertura di una “pratica a tutela“, cioè di una discussione finalizzata a varare un documento di solidarietà alsotto attacco.