Ferraratoday.it - Croce Rossa, un appuntamento per celebrare i 160 anni di attività a favore dei più fragili

Leggi su Ferraratoday.it

'Da 160un impegno di umanità' è il titolo dell'iniziativa che celebra il periodo didellaItaliana, a Ferrara e nel Paese. Il convegno, aperto alla cittadinanza, è in programma sabato 16 a partire dalle 8.30, in Sala Estense, in piazza Municipio.Iscriviti al canale.