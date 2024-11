Lidentita.it - Crisi della fede e radici culturali del Cristianesimo

Leggi su Lidentita.it

Sembrano ormai lontani i tempi in cui la centralitàper la maggior parte delle persone era normalità e Gesù era al centronostra esistenza o perlomeno si aveva rispetto e in parte anche timore del sacro. Quanti ricorderanno il fatto che da bambini ci si recava a messa con regolarità in quanto .delL'Identità.