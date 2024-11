Gravidanzaonline.it - Cosa sono gli ascaridi e come si trasmettono nei bambini? Sintomi e rimedi sicuri

Ogni anno nel mondo il verme Ascaris lumbricoides infetta qual772-892 milioni di persone. Queste le stime del Centers for Disease Control and Prevention (CDC), che spiegale larve di questo parassita vivano nell’intestino degli esseri umani per una malattia che,indicato in Le Infezioni in Medicina, colpisce soprattutto itra i 3 e i 9 anni.Parliamo quindi die diasi, la parassitosi intestinale che, sebbene comunemente non causi, può dare, nelle forme più gravi, anche ritardo di crescita.glisinei?Glivermi che usano l’intestino umano per maturare passando dalla forma di uovo o larva a quella di vermi adulti. Completata la maturazione, spiega l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, gliposraggiungere una lunghezza di 50 centimetri.