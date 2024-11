Oasport.it - Cosa deve fare l’Italia per qualificarsi in Nations League: i possibili risultati con Belgio e Francia

Raccogliere un risultato utile negli ultimi due incontri: questaessere la missione delalla vigilia dell’ultima coppia di sfide della prima fase a gironi della2024-2025 di calcio. Agli azzurri, infatti, serve un punto per certificare il passaggio del turno., a due giornate dal termine della prima fase, vanta 6 punti di vantaggio sul, contro il quale ha pareggiato per 2-2 nel primo scontro diretto: gli azzurri sarebbero eliminati (e costretti agli spareggi per non retrocedere in Lega B) soltanto in un caso.Per mancare l’accesso ai quarti di finale, infatti,dovrebbe perdere sia contro ilche contro la, inoltre nell’ultima giornata ildovrebbe poi battere Israele: in questo caso lavincerebbe il girone, mentreed Italia sarebbero appaiate a quota 10.