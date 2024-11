2anews.it - Cortona, mamma napoletana organizza festa compleanno per la sua bimba di 5 anni ma nessuno ci va

Leggi su 2anews.it

La famiglia, originaria di Napoli, ma residente in provincia di Perugia, aveva prenotato una ludoteca aper 35 persone, fra cui altri bambini, masi è presentato. Non passa la delusione per la famiglia di una bambina di 5di cui tutti gli invitati, compresi altri bimbi, hanno disertato la sua prima .