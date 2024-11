Ilpescara.it - Corso di primo soccorso per gli amici a quattro zampe

Leggi su Ilpescara.it

Domenica 17 novembre, alle ore 9.30, nella sede Enbital – Ente Nazionale Bilaterale Italiano – in via XXII Maggio 54, a Città Sant'Angelo, si terrà una lezione disocper gli.Cani e padroni a confronto, per fornire ai partecipanti le conoscenze di base per.