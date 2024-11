Forlitoday.it - Coppa Italia Eccellenza, basta un gol di Marzocchi: il Futball Cava Ronco passa ai quarti di finale

Leggi su Forlitoday.it

Una rete diregala alilggio di turno aidiin. I biancorossi hanno eliminato il Zola Predosa. Oltre alla vittoria ed al conseguenteggio del turno, tante note positive per la squadra biancorossa come l’esordio in prima.