Cop29 Meloni | Per il clima superare divergenze serve responsabilità

BAKU – Laa Baku è chiamata “a dare ulteriore impulso all’impegno per limitare l’aumento della temperatura globale entro gli 1,5° C”. Lo ha detto la premier italiana Giorgianel suo intervento alla Conferenza sul. “Siamo ambiziosi sul, mala collaborazione di tutti. Ma è altrettanto prioritario che la decarbonizzazione tenga conto della sostenibilità dei nostri sistemi produttivi e sociali. Dobbiamo proteggere la natura con l’uomo al centro. Occorre proteggere l’ambiente, con un approccio che sia non ideologico ma pragmatico o saremo lontani dalla via del successo”.“Abbiamo bisogno di un mix energetico equilibrato per favorire il processo di transizione”, ha spiegato la premier dicendo che l’Italia è in prima linea sulla fusione nucleare”. E ha poi concluso: “Come ogni COP, spetta a noi determinare se sarà un successo o un fallimento.