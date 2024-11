Puntomagazine.it - Controlli straordinari della Polizia di Stato in zona Vomero: giovane sorpreso con un coltello

InterventiQuestura di Napoli contro armi e droga: due giovani bloccatiProseguono i servizipredisposti dalla Questurchat a di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.In particolare, nella tarda serata di ieri, gli agenti del Commissariato, nel transitare in piazzale San Martino, hanno notato due giovani aggirarsi con fare guardingo.I poliziotti, con l’ausilio di personale dell’Esercito Italiano, li hanno quindi controllati e, dopo averli identificati per un 17enne ed un 19enne di origine ucraina, hanno trovato uno di essi in possesso di uncon la lama a scattolunghezza di 7 cm; l’altro invece ètrovato in possesso di circa 2 grammi di hashish.Per tali motivi, il 17enne con precedenti didenunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere e successivamente affidato ai genitori, mentre il 19enne èsanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.