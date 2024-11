Ilpiacenza.it - Contatta l’escort ma trova un finto boss che gli estorce denaro, due denunce

Nel corso delle ultime settimane, la squadra mobile della questura ha svolto un’indagine per un’estorsione online commessa attraverso il metodo del “delle escort”, tipologia di reato in espansione parallelamente alla diffusione online di siti per la ricerca di prestazioni sessuali a.