Concluso il giro dell'Italia a vela, la regata più lunga dal Mediterraneo

AGI - Si è chiusa ieri a Genova la quarta edizione del Marina Militare Nastro Rosa Veloce, organizzato da Difesa Servizi SpA in collaborazione con la Marina Militare e SSi Sports & Events, con il supportoa Federazionenaed il patrocinio del Coni, nato per promuovere il brand Marina Militare e le bellezze del Paese. Partita da Venezia lo scorso 3 novembre, dopo aver percorso 1492 miglia nautiche in poco più di nove giorni, è arrivata a Genova lapiùdelche ha visto in competizione 10 team formati da velisti di fama internazionale. Ad aggiudicarsi la vittoria è stato il team Deas, seguito dal team RORC 1, mentre al terzo posto è giunto il team Waving Meadows. Un itinerario affascinante per unaavvincente e combattuta fino all'ultimo gate.