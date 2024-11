Baritoday.it - Concerto "Taranta e tarantelle" con i solisti apuli diretti da Francesco Lentini

Leggi su Baritoday.it

Ritorno de "I" in "" presso la Biblioteca Nazionale di Bari. Sabato 16 Novembre alle 19:30, presso la Biblioteca Nazionale Sagarriga Visconti Volpi, in Via Oreste 45, a Bari, ritorna a esibirsi "I SolitidaLentin, per i "Concerti in.