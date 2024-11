Ilrestodelcarlino.it - "Con lui abbiamo trovato aperture"

In Regione sostenendo il candidato De Pascale, ma soprattutto per cercare di portare a compimento tematiche ambientaliste non sempre condivise anche all’interno del centrosinistra. E’ lo spirito con cui affronta l’imminente tornata elettorale il 22enne Federico Besio (nella foto assieme ad Alberto Squarcia e Sergio Golinelli), candidato con la lista Alleanza Verdi-Sinistra-Coalizioni civiche e Possibile. "Sono di Ferrara, laureato da poco – racconta Besio presentandosi – e da due anni sono attivista di Europa Verde. Ho sentito la fiducia del gruppo locale, che ringrazio, e ho deciso così di candidarmi. Da De Pascale, diversamente da altri,ricevuto risposte e ascolto sui 14 punti cheproposto, un’attenzione chedeciso di appoggiare direttamente". Poi uno sguardo ai temi, quelli tradizionalmente cari agli ambientalisti.