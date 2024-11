Palermotoday.it - “Come si può spiegare?”: al Teatro Jolly lo spettacolo con Mary Cipolla e il mentalista Sathor

Leggi su Palermotoday.it

Per la prima volta in scena aluna coppia di artisti che promettono di divertire e incuriosire il pubblico con losi può?". L'appuntamento è in programma dal 15 al 17 novembre 2024 (il venerdì alle 21.15, il sabato alle 17.00 e alle 21.15 e la domenica alle.