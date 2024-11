Cultweb.it - Come festeggerà il compleanno re Carlo III?

Recompie 76 anni, due dei quali trascorsi sul trono e ricchi di eventi non sempre facili da affrontarela malattia. Anche per questo, dunque, la giornata ha un’importanza, soprattutto a livello personale. Mafesteggia un sovrano i suoi compleanni? In questo caso specifico con una normale giornata di lavoro. Il re, infatti, ha deciso di presenziare all’apertura dei primi due Coronation Food Hub nel primo anniversario del lancio del Coronation Food Project, progettato per colmare il divario tra il bisogno e lo spreco alimentare nel Regno Unito nel contesto della crisi del costo della vita.Recon una divisa militare indossata durante la sua incoronazione – Fonte: Il PostIl programma, dunque, prevede la sua presenza a Deptford, nel sud di Londra, per svelare formalmente il primo hub, visitare il centro con il sindaco di Londra Sadiq Khan e partecipare al festival del cibo in eccedenza organizzato per celebrare la visita reale, prima di aprire virtualmente un altro hub nel Merseyside.