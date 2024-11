Vanityfair.it - Colletta alimentare 2024, ecco cosa comprare per aiutare chi è in difficoltà: un italiano su dieci è in povertà assoluta

Leggi su Vanityfair.it

Sabato 16 novembre è la Giornata Nazionale della. Si possono acquistare alimenti non deperibili da donare alle persone in. Il Rapporto Caritasdice che aumentano gli italiani che si rivolgono ai centri diocesani per un pasto, la maggior parte sono donne con figli