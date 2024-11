Ilrestodelcarlino.it - Cocaina a Bologna, intercettati con un pacco sospetto e arrestati

Cento (Ferrara), 14 novembre 2024 - Due uomini, rispettivamente di 28 e 46 anni, sono statia Cento dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia diBorgo Panigale perché trovati in possesso di quasi 1 chilo e mezzo di. Il tutto è accaduto l'altro giorno, quando i carabinieri, a bordo di un'auto di copertura, hanno notato un ragazzo che transitava per le strade di Castel Maggiore alla guida di una macchina intestata a una persona gravata da precedenti e attualmente in carcere. Insospettiti, i militari dell'Arma lo hanno seguito fino a Cento quando, in via Cola, il ragazzo si è fermato per consegnare una un camionista. I carabinieri sono così intervenuti e alla vista dei militari il camionista, identificato in un quarantaseienne albanese residente a Cento, si è arrabbiato e ha aggredito le forze dell'ordine per evitare il controllo, ma non ci è riuscito e all'interno delè stato ritrovato un chilo di