Ilgiornaleditalia.it - Cleveland non si ferma, Antetokounmpo da record

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Per i Cavaliers 13 su 13, la stella dei Bucks ne fa 59, vincono i Lakers con la tripla doppia di LeBron James NEW YORK (STATI UNITI) - Undici match nella notte Nba con prestazioni e numeri da capogiri. Se si parla di statistiche non sipiùche mette in fila la 13esima vittoria su alt