Claudio Ranieri nuovo allenatore della Roma Adesso è ufficiale

AGI -è il. Lo ufficializza la società in un comunicato, spiegando che dopo la fine di questa stagione il tecnico testaccino, che subentra all'esonerato Ivan Juric, sarà una sorta di super-consulenteproprietà. "L'ASè lieta di annunciare cheè ilResponsabile TecnicoPrima Squadra - si legge nella nota -. Al terminestagione assumerà un ruolo dirigenziale senior: sarà consulenteProprietà per tutte le questioni sportive del club. La ricerca delcontinuerà nei prossimi mesi eavrà voce in capitolo anche in questa decisione". "no di nascita,nista da sempre - ricorda ancora il club - dopo aver vestito la maglia giallorossa da calciatore nella stagione 1973-74 e aver ricoperto la carica diin due diversi momenti (dal 2009 al 2011 e nel 2019),rappresenta un simbolo dei valori del Club ed è uno degli uomini di sportni più apprezzati nel mondo.