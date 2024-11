Ilrestodelcarlino.it - Cinque giorni per bimbi e famiglie fra laboratori artistici e musicali

in festa 2024’ è la manifestazione organizzata a Ferrara per celebrare l’anniversario della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Un ricco calendario di eventi e iniziative per bambini eanima la quarta edizione, in programma da martedì 19 a sabato 23 novembre, inbiblioteche cittadine (Niccolini, Bassani, Rodari, Luppi, Tebaldi), nei centri per bambini e(Mille Gru, Elefante Blu, Isola del tesoro), in alcuni nidi (Neruda, Le Girandole, Gobetti), ma anche alla Casa Biagio Rossetti (mostra). Nella struttura della Pediatria di gruppo Prinella dell’Ausl, due momenti legati alla valorizzazione della lingua madre (22 e 23 novembre) e il convegno ’Alberto Manzi: l’eredità di un grande maestro’ il 21 novembre in Sala Estense. I dettagli sono stati illustrati ieri mattina nella residenza municipale, dove erano presenti, fra gli altri, l’assessore alla pubblica istruzione Chiara Scaramagli e il dirigente della pubblica istruzione Sandro Bastia.